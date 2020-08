Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Thuine - Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Thuine (ots)

Am Freitagabend haben bislang unbekannte Täter versucht in ein Wohnhaus an der Fuchsstraße einzudringen. Gegen 21.30 Uhr drückten sie die Jalousien eines Fensters im Erdgeschoss hoch und schlugen die Scheibe mit einem Stein ein. In der Folge ließen sie von ihrem Vorhaben ab und flüchteten vom Tatort. Hinweise nimmt die Polizei Lingen unter der Rufnummer (0591)870 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell