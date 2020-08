Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Freren - Zimmer in Mehrfamilienhaus vollständig ausgebrannt

Freren (ots)

Ein 28-jähriger Mann aus Freren hat am Freitagnachmittag offenbar vorsätzlich einen Kleiderschrank in seiner Wohnung an der Markstraße angezündet. Durch das Feuer entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Mitbewohner des 28-Jährigen waren gegen 15.30 Uhr auf das Feuer aufmerksam geworden. Der Mann wollte sein Zimmer zunächst nicht verlassen, begab sich dann später jedoch aus freien Stücken vor das Haus. Hier wurde er durch eintreffende Polizeibeamte gegen dessen Widerstand festgenommen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Der 28-jährige wurde in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen.

