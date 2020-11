Polizei Bonn

POL-BN: Bornheim-Hersel: Unbekannte entwendeten Akku eines E-Bikes aus Tiefgarage - Polizei bittet um Hinweise

BonnBonn (ots)

Am 14.11.2020 (Samstag), in dem Zeitraum zwischen 12:00 und 18:00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter einen hochwertigen Akku eines E-Bikes aus der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses auf der Bayerstraße in Bornheim-Hersel: Der/die Unbekannte(n) verschafften sich auf noch nicht geklärte Art und Weise Zugang in die mit einem elektrischen Tor gesicherte Tiefgarage und machten sich dann an einem auf einem Stellplatz abgestellten und mit einem Schloss gesicherten E-Bike zu schaffen. Nachdem sie den ebenfalls abgeschlossenen Akkukasten gewaltsam geöffnet hatten, entwendeten sie den Akku-Pack im Wert von mehreren hundert Euro und verließen den Ort des Geschehens dann mit ihrer Beute unerkannt. Das zuständige KK 36 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 bei der Bonner Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell