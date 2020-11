Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Friesdorf: Einbrecher überrascht - Polizei bittet um Hinweise

BonnBonn (ots)

Am Freitagabend (13.11.2020) drang ein bislang unbekannter Mann in ein Einfamilienhaus in der Straße "Im Erlengrund" in Friesdorf ein.

Zur Tatzeit gegen 18:10 Uhr wurde ein Bewohner auf einen unbekannten Mann im Haus aufmerksam, der sich offenbar durch eine von ihm aufgehebelte Terrassentüre an der Hausrückseite Zugang verschafft hatte. Nach der Entdeckung flüchtete der Einbrecher durch den Garten des Hauses in unbekannter Richtung vom Tatort. Er kann bislang nicht beschrieben werden. Bei dem Wohnungseinbruch wurde nach bisherigen Feststellungen nichts entwendet.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 34 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK34.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

