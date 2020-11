Polizei Bonn

POL-BN: Bornheim-Hersel: Verkehrsunfallflucht - Siebenjähriger Junge angefahren

BonnBonn (ots)

Die Unfallfluchtermittler des Verkehrskommissariats 2 der Bonner Polizei bitten um Hinweise zur Fahrerin eines silbernen Pkw mit SU-Kennzeichen, die am Dienstagmorgen (10.11.2020) in Hersel einen siebenjährigen Jungen angefahren haben soll.

Der Grundschüler war gegen 07:40 Uhr auf der Ursulinenstraße zu Fuß auf dem Weg zur Schule. An der Einmündung am Ende der Ursulinenstraße wollte er die Fahrbahn der Rheinstraße überqueren. Hierbei wurde er von einem in Richtung Bonn fahrenden Pkw touchiert, kam zu Fall und verletzte sich leicht. Die Fahrerin des silbernen Autos erkundigte sich zwar, ob alles in Ordnung sei, soll dann aber davongefahren sein, ohne eine Antwort abzuwarten. Die Frau wird als etwa 50 Jahre alt, mit Brille und kurzen, dunklen Haaren beschrieben und soll alleine im Fahrzeug gesessen haben.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise: Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben oder Hinweise zum flüchtigen Auto geben können werden gebeten, sich unter 0228 15-0 mit dem zuständigen Verkehrskommissariat 2 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-22

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell