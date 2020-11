Polizei Bonn

POL-BN: Mordkommission Claudia Ruf: Ermittlungs- und Fahndungsmaßnahmen dauern weiter an - Mehr als 2.200 DNA-Spuren überprüft - Staatsanwaltschaft und Mordkommission bitten weiter um Hinweise

Bonn

Gut ein Jahr nach Beginn der eng mit der Mönchengladbacher Staatsanwaltschaft abgestimmten Arbeit der Mordkommission "Claudia Ruf" dauern die Ermittlungen weiter an:

Bislang wurden 2.250 DNA-Spuren über die Wissenschaftler des LKA NRW abgeglichen - der mutmaßliche Täter konnte über diesen Abgleich noch nicht identifiziert werden. Von den aktuell über die Staatsanwaltschaft initiierten Rechtshilfeersuchen laufen derzeit noch zu 15 Spuren, die bis in die USA führen, die Ermittlungen. "Fünf Rechtshilfeersuchen führten bislang bereits zu einem Ausschluss der überprüften Personen", erklärt MK-Leiter Reinhold Jordan hierzu.

Von den 15 Personen, die einen freiwilligen DNA-Test verweigerten, sind zwischenzeitlich 11 über entsprechende richterliche Beschlüsse überprüft und ausgeschlossen worden. Vier weitere Fälle befinden sich hierzu aktuell noch in der Prüfung.

Zu 25 Personen stehen die Fahnder der Mordkommission aktuell noch in Kontakt - die Ermittlungen, zu denen auch die Abgabe einer DNA-Probe gehört, sind in diesen Fällen noch nicht abgeschlossen.

Besonders schwierig gestalten sich oftmals die Ermittlungen im Zusammenhang mit bereits verstorbenen Personen. Hier sind die letzten Wohn- und Aufenthaltsorte und auch mögliche Angehörige in vielen Fällen aktuell nicht ermittelbar. So registriert die Mordkommission hierzu rund 40 Verstorbene, zu deren Personen derzeit kein verwertbarer Ermittlungsansatz vorliegt. Zu den schwierigeren Ermittlungen gehören auch rund 80 Personen, zu denen noch kein Aufenthaltsort im In- und Ausland recherchierbar ist. MK-Leiter Reinhold Jordan resümiert die Ermittlungen nach rund einem Jahr: " Wir werden niemals aufgeben und selbstverständlich weiter ermitteln. Nachdem wir nunmehr rund 2400 Männer, welche in Grevenbroich-Hemmerden amtlich gemeldet bzw. einen direkten Bezug dorthin hatten, überprüft haben, können wir nicht ausschließen, dass sich darüber hinaus noch Männer unangemeldet , vielleicht in einer Partnerschaft oder sonstigen Beziehung in Hemmerden gelebt bzw. sich aufgehalten haben. Vielleicht wurde eine Garage, ein Hof oder ein Wohnwagen durch Ortsfremde vorübergehend angemietet oder zu Arbeiten genutzt. Deshalb richten wir nochmals den Appell an alle Bürgerinnen und Bürger von Hemmerden: Melden sie uns diese Personen, auch wenn sie vielleicht im November 2019 gedacht haben, diese Information sei für die Polizei nicht relevant. Unser Ziel bleibt, möglichst alle Personen mit dem von uns dargestellten Bezug nach Hemmerden zu ermitteln und zu überprüfen."

Die Mordkommission, die sich weiterhin aus Ermittlern der Polizei aus Bonn und Neuss zusammensetzt, weist hierzu auch noch einmal auf das weiterhin aufgeschaltete Hinweistelefon mit der Rufnummer 02131 - 300 25252 hin.

