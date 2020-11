Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: Lkw beschädigt Oberleitungen in der Südunterführung - Verkehrskommissariat ermittelt wegen Unfallflucht

BonnBonn (ots)

Die Ermittler des Verkehrskommissariats 1 der Bonner Polizei suchen Zeugen nach einer Verkehrsunfallflucht von Dienstagnachmittag (10.11.2020) am Bonner Hauptbahnhof.

Zeugen hatten gegen 15:20 Uhr im Bereich der Südunterführung ein lautes Geräusch wahrgenommen. Kurz darauf hatte ein Lkw die Unterführung aus Richtung Poppelsdorfer Allee in Richtung Hauptbahnhof verlassen, kurz angehalten und seine Fahrt anschließend in Richtung der Rabinstraße fortgesetzt. In der Unterführung soll der Lastkraftwagen mehrere Stahlträger beschädigt und Oberleitungen abgerissen haben. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. Zu dem Lkw ist lediglich bekannt, dass es sich um ein weißes Fahrzeug gehandelt haben soll. Auf der Rückseite des Aufliegers habe die Aufschrift "Routier" in blauer Farbe gestanden.

Weitere Hinweise zu dem flüchtigen Lkw nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0228 15-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell