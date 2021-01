Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herbolzheim: Umgefahrene Straßenlaterne - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 27.01.2021, gegen 07.15 Uhr wurde in der Stockfeldstraße in Herbolzheim, an der Rückseite des Penny Marktes, eine Straßenlaterne angefahren und stark beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Der Spurenlage zur Folge, könnte es sich beim Unfallverursacher um einen LKW gehandelt haben.

Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1500 Euro. Das Polizeirevier Emmendingen (Telefon: 07641/582-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher machen können.

