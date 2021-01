Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Verletzte Frau in verrauchter Wohnung gefunden

Freiburg (ots)

Eine verletzte Frau ist am Donnerstag, 28.01.2021, in Schopfheim aus ihrer verrauchten Wohnung gerettet worden. Gegen 12:30 Uhr waren die Rettungskräfte von Nachbarn alarmiert worden. Ein ausgelöster Rauchmelder war der Grund. Auf Klopfen und Klingeln würde niemand reagieren. Einsatzkräfte konnten sich Zugang zu der verqualmten Wohnung verschaffen und fanden die 88 Jahre alte Bewohnerin am Boden vor. Sie konnte nicht mehr aus eigener Kraft aufstehen. Die Frau wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Ein verbrannter Topf stand auf dem Herd, der den Rauchmelder ausgelöst hatte. Feuerwehr, Rettungsdienst und die Polizei waren mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz.

