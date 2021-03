Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: 78-Jähriger bei Verkehrsunfall verstorben ++ Buchholz/Sprötze - Zaun aufgeschnitten und Maschinen gestohlen ++ Buchholz/Sprötze - Alarmanlage vertrieb Einbrecher ++ u. w. M.

Brackel (ots)

78-Jähriger bei Verkehrsunfall verstorben

Am Montagabend (8.2.2021), gegen 21.50 Uhr, wurde der Polizei ein schwerer Verkehrsunfall auf der K 22, zwischen Holtorfsloh und Brackel, gemeldet. Ersthelfer waren auf die Unfallstelle am Brückenbauwerk der A 7 zugekommen und hatten den Rettungsdienst verständigt.

Im Fahrzeug, einem VW Golf, befand sich dessen 78-jähriger Fahrer. Er war bereits nicht mehr ansprechbar, als sich die Ersthelfer um ihn kümmern wollten. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Nach Spurenlage war der Wagen, von Holtorfsloh kommend, kurz vor dem Brückenbauwerk nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen den massiven Sockel der Brücke gefahren. Spuren, die auf die Beteiligung eines weiteren Fahrzeuges schließen lassen, fanden sich nicht.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Buchholz/Sprötze - Zaun aufgeschnitten und Maschinen gestohlen

Am Montag (8.3.2021), in der Zeit zwischen 0:30 Uhr und 6:00 Uhr, haben Diebe ein Grundstück an der Kakenstorfer Straße betreten, nachdem sie den Drahtzaun des Grundstückes aufgeschnitten hatten. Aus einer Scheune entwendeten Sie Werkzeuge, ein Motorrad der Marke KTM sowie Dieselkraftstoff. Der Gesamtschaden beträgt mehrere tausend Euro.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Buchholz unter der Tel.-Nr. 04181 2850 entgegen.

Buchholz/Sprötze - Alarmanlage vertrieb Einbrecher

Am Montag (8.3.2021), gegen 3:00 Uhr, versuchten Unbekannte, in einem Einfamilienhaus an der Straße Schwarzer Weg einzuberechnen. Als die Täter ihr Werkzeug am Fenster ansetzten, lösten sie die Alarmanlage aus. Die Diebe brachen ihr Vorhaben ab und flüchteten in die Dunkelheit.

Winsen - Zusammenstoß auf der Kreuzung

Auf der Kreuzung Hansestraße/Bahnhofstraße kam es am Montagabend (8.3.2021) zu einem Verkehrsunfall. Gegen 20:10 Uhr wollte ein 21-jähriger Mann mit seinem Honda Civic, von der Bahnhofstraße kommend, nach links in die Hansestraße einbiegen. Dabei übersah er den ihm entgegenkommenden Ford Kuga eines 55-jährigen Mannes. Der Honda prallte mit dem Ford zusammen. Dabei wurden der 21-Jährige und seine 19-jährige Beifahrerin leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 5000 EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell