Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - 28-Jähriger will Zivilstreife zum Rennen herausfordern

Geldern (ots)

Am 24.03.2021 fiel einer Zivilstreife gegen 21:00 Uhr auf der B9 aus Richtung Geldern kommend ein 28-jähriger Gelderner mit seinem VW Golf GTI auf. Der 28-Jährige ließ den Motor seines Wagens an jeder Ampel, an der er halten musste, aufheulen und beschleunigte beim Losfahren jedes Mal stark.

Auf Geschwindigkeitsbegrenzungen achtete der Gelderner hierbei nicht und startete zudem waghalsige Überholmanöver links an einer Verkehrsinsel vorbei.

Die Zivilbeamten folgten dem 28-Jährigen, um ihn an geeigneter Stelle anzuhalten und auf seine Fahrweise anzusprechen. Kurz vor dem Weezer Sportplatz bremste der Golf stark ab. Als der Zivilwagen an ihn heran fuhr, schaltete der GTI-Fahrer das Warnblinklicht ein - wohl um ein Rennen herauszufordern - und beschleunigte dann wieder stark.

Dass der 28-Jährige an der nächsten roten Ampel wieder halten musste, nutzten die Beamten und gaben sich als Polizei zu erkennen.

Sonderlich einsichtig zeigte sich der Gelderner nicht. Dennoch muss er nun mit einer Anzeige wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennen rechnen. (cp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell