Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Geschwindigkeitskontrolle: Spitzenreiter doppelt so schnell wie erlaubt

Goch (ots)

Am vergangenen Freitagabend (19. März 2021) hat der Verkehrsdienst Kleve auf Grund mehrerer Bürgerbeschwerden wegen massiver Geschwindigkeitsüberschreitungen gezielte Radarkontrollen auf dem Westring in Goch durchgeführt. Im Bereich der Messstelle gilt eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Im Zeitraum der Kontrolle wurde diese allerdings insgesamt 32mal überschritten. In 30 Fällen erwartet die Fahrzeugführende jetzt eine schriftliche Verwarnung, zweimal reichte die Zahl auf dem Tacho für eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Trauriger Spitzenreiter war ein PKW-Fahrer, bei dem das Messgerät satte 107 km/h anzeigte. Dem verantwortlichen Fahrzeugführer droht ein Bußgeld in Höhe von 280 Euro, zwei Punkte und ein zweimonatiges Fahrverbot.(cs)

