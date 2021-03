Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk- Verkehrsunfall/ Unfallbeteiligter flüchtet nach Drogentest

Wachtendonk (ots)

Am Mittwoch (24. März 2021) gegen 10.40 Uhr kam es an der Kreuzung Meerendonker Straße Nieukerker Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Mann aus Straelen wollte die Nieukerker Straße queren und auf der Meerendonker Straße weiter in Richtung Wachtendonk fahren, als er mit dem von rechts kommenden, bevorrechtigten Auto einer 23-jährigen Kerkenerin zusammenstieß. Beide Fahrzeugführer verletzten sich leicht. Der blaue Golf des Straeleners und die weiße A-Klasse der Kerkenerin mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass der 22-Jährige unter dem Einfluss von Drogen gefahren ist. Die Beamten führten einen Vortest durch, der ein positives Ergebnis hatte. Als dem Straelener dies mitgeteilt wurde, ergriff er die Flucht in ein angrenzendes Waldstück. Mit Hilfe eines aufmerksamen Anglers konnten die Beamten den Flüchtigen stellen und mit zur Wache nehmen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und gegen ihn läuft jetzt ein Strafverfahren. (as)

