Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Elf Autos in Bad Wilhelmshöhe zerkratzt: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Bad Wilhelmshöhe: Unbekannte haben in der Nacht zum heutigen Dienstag im Moselweg und in der Frankenstraße im Stadtteil Bad Wilhelmshöhe wahllos elf Autos beschädigt. Wie die heute Morgen um 8 Uhr dorthin gerufene Streife des Polizeireviers Süd-West berichtet, hatten die Täter mit einem unbekannten spitzen Gegenstand den Lack der elf Fahrzeuge zerkratzt. Die Tatzeit lässt sich momentan auf den Zeitraum zwischen Montagabend, 23 Uhr, und heute, 8 Uhr, eingrenzen. Sieben der beschädigten Wagen waren im Moselweg abgestellt. Bei diesen handelt es sich um zwei VW Busse, einen Mitsubishi Colt, einen Toyota Yaris, einen VW Caddy, einen VW Touran und einen Hyundai Getz. Bei den vier anderen, in der Frankenstraße abgestellten und zerkratzten Autos handelt es sich um einen Mercedes GLC, einen VW Golf, einen VW Passat und einen Peugeot 508. Der gesamte Sachschaden dürfte mindestens im mittleren vierstelligen Bereich liegen. Aktuell liegen keine Hinweise auf die unbekannten Täter vor. Nun sucht die Kasseler Polizei nach Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0561 - 9100 zu melden.

Matthias Mänz

Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1020

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell