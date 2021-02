Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen, Landkreis Tuttlingen) Einkaufstasche mit Einkäufen und Bargeld aus einem unverschlossenen Kofferraum eines Autos gestohlen - Polizei bittet um Hinweise (20.02.2021)

Trossingen, Landkreis Tuttlingen (ots)

Unbekannte Täter haben am Samstagvormittag auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Christian-Messner-Straße eine Einkaufstasche mit Lebensmitteleinkäufen sowie eine Geldbörse aus dem unverschlossenen Kofferraum eines Autos gestohlen. Nach dem Einkauf gegen 11.15 Uhr ließ die Fahrerin des Autos ihren unverschlossenen Wagen für ein paar Minuten aus den Augen, nachdem ihr zuvor im Auto befindlicher Hund beim Öffnen der Fahrertür kurzerhand "ausgebüxt" war. Unbemerkt von dem Diebstahl fuhr die Frau nach Hause und stellte dort den Diebstahl der Einkaufstasche mit den Einkäufen im Wert von rund 70 Euro sowie der darin aufbewahrten Geldbörse mit rund 200 Euro fest. Personen, die Hinweise zu dem begangenen Diebstahl geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Trossingen (07425 3386-6) oder mit dem Polizeirevier Spaichingen (07424 9318-0) in Verbindung zu setzen.

