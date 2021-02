Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg-Nußbach

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autofahrerin kommt von der Straße ab und stürzt Böschung hinab (22.02.2021)

Triberg (ots)

Ein Unfall mit einer Schwerverletzten hat sich am Montagmorgen gegen 9.30 Uhr auf der Bundesstraße 33 zwischen St. Georgen und Triberg ereignet. Eine 21-jährige Opel Corsa Fahrerin fuhr in Richtung Triberg und kam am Ortseingang von Nußbach auf gerader Strecke nach links von der Straße ab. Das Auto fuhr rund 150 m den Hang hinunter, überquerte ein schmales Bachbett und prallte gegen eine Böschung, wo es zum Stehen kam. Die Fahrerin erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in eine Klinik. Am Auto der jungen Frau entstand Totalschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Die Polizei musste die B 33 für die Landung des Rettungshubschraubers kurzfristig voll sperren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell