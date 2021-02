Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Rottweil-Bühlingen (Lkr. Rottweil) Fehlalarm aufgrund von Staubentwicklung (21.02.2021)

Rottweil (ots)

Zu einem Brandalarm, der sich anschließend zum Glück als Fehlalarm herausstellte, ist am Sonntag gegen 12.30 Uhr die Freiwillige Feuerwehr Rottweil zu einer Firma im Bereich "Unterdorf" ausgerückt. In einer Lagerhalle, in der Granulat gelagert wird, hatte ein Rauchmelder ausgelöst. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein starker Windstoß Staub aufgewirbelt hatte und dadurch der Alarm ausgelöst wurde. Die Feuerwehr war insgesamt mit fünf Fahrzeugen und 21 Kräften im Einsatz.

