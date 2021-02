Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Konstanz-Petershausen Sachbeschädigung an einer Ape (19./20.02.2021)

Konstanz-Petershausen (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Freitag auf Samstag ein dreirädriges Nutzfahrzeug (Ape) auf einen im Innenhof der Wohnblöcke "Petershauser Park" der Markgrafenstraße befindlichen Streugutbehälter gehoben. Hierdurch wurde die Ape in Höhe von rund 1.000 Euro beschädigt. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-0, zu wenden.

