POL-AA: Ostalbkreis: Zigarettenautomaten aufgebrochen - Schleiföl ausgelaufen - 59-Jähriger böse betrogen - Gasleitung beschädigt - Sachbeschädigung - Unfälle

Aalen: Zigarettenautomaten aufgebrochen

Kurz nach 21.30 Uhr am Montagabend meldete ein Zeuge der Polizei, dass ein im Hangweg aufgestellter Zigarettenautomat von Unbekannten aufgebrochen wurde. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen wurden festgestellt, dass die Täter auch versucht hatten, einen in der Nähe befindlichen Automaten aufzubrechen, was ihnen jedoch nicht gelang. Über den entstandenen Sachschaden und den Wert des Diebesgutes liegen derzeit keine Angaben vor.

Rund vier Stunden später teilte eine Zeugin mit, dass sie in der Heidestraße zwei Männer beobachtet hatte, die sich an einem dort aufgestellten Zigarettenautomaten zu schaffen gemacht haben. Eine Person sei dabei "Schmiere" gestanden, während der andere offenbar versuchte, die Automaten aufzubrechen. Obwohl mehrere Streifenfahrzeuge des Aalener Polizeireviers unverzüglich die genannte Örtlichkeit anfuhren, waren dort und in der näheren Umgebung keine Personen mehr anzutreffen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Oberkochen: Schleiföl ausgelaufen

Mit insgesamt 6 Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften rückten die Freiwilligen Feuerwehren Aalen, Oberkochen und Ellwangen am Montagabend nach Oberkochen aus. Dort war wegen eines technischen Defekts in einem Firmengebäude in der Leitzstraße Schleiföl ausgelaufen, wobei zunächst unklar war, ob dieses in den vorbeifließenden Kocher gelangen könnte. Die rund 500 Liter ausgelaufenes Öl konnte von der Feuerwehr beseitigt werden; eine Gefahr für die Umwelt bestand nicht.

Oberkochen: 59-Jähriger böse betrogen

Am vergangenen Freitagabend gegen 19.45 Uhr erhielt ein 59-Jährige von einem bislang Unbekannten einen Anruf, in welchem sich der Mann als Mitarbeiter der Kreissparkasse ausgab. Unter dem Vorwand, eine Systemumstellung vorzunehmen, gelang es dem Unbekannten, die Bankdaten des 59-Jährigen zu erhalten, womit er in der Folge zwei Überweisungen von dessen Konto tätigte. Der hierbei entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 2000 Euro. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, niemals über das Telefon Bankgeschäfte abzuwickeln. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie Ihre Bank und fragen nach.

Jagstzell: Gasleitung beschädigt

Beim Verlegen von Glasfaserkabeln wurde am Montagnachmittag gegen 14.35 Uhr durch einen Bagger eine Gasleitung im Bereich B 290 / An der Jagstbrücke beschädigt, wodurch Gas ausströmte. Von den Freiwilligen Feuerwehren Jagstzell und Ellwangen, die mit insgesamt 6 Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften anrückte, wurden entsprechende Messungen durchgeführt. Ein anliegendes Gebäude wurde geräumt; der Straßen- und auch der Bahnverkehr in diesem Bereich wurden voll gesperrt. Nachdem die Leitung erneuert worden war und kein Gasaustritt mehr gemessen werden konnte, wurden die Sperrungen zurückgenommen.

Leinzell: Unfall beim Überholen

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von mehreren tausend Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagabend ereignete. Gegen 18.45 Uhr überholte ein 53-Jähriger mit seinem Opel auf der Landesstraße 1075 zwischen Brainkofen und Leinzell einen vorausfahrenden Traktor. Hierbei übersah er den entgegenkommenden BMW eines 50-Jährigen, wodurch es zum Frontalzusammenstoß kam. Der 50-Jährige erlitt hierbei leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Schwäbisch Gmünd: Sachbeschädigung

Noch unklar ist die Höhe des Sachschadens, den Unbekannte zwischen Freitagmittag 12.30 Uhr und Montagmorgen 4 Uhr verursachten, als sie mit industriellem Kraftkleber die Heckscheibe und beide Seitenspiegel eines Pkw VW verklebten, der in der Silcherstraße abgestellt war. Hinweise auf die Täter bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Lorch: Fahrzeug übersehen

Auf rund 6000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag entstand. Gegen 15.45 Uhr fuhr ein 62-Jähriger mit seinem Lkw rückwärts aus einer Baustelleneinfahrt im Aflenzer Weg. Dabei übersah er den hinter ihm vorbeifahrenden Porsche Cayenne eines 37-Jährigen und streifte diesen.

Mutlangen: Aufgefahren - aufgeschoben

Eine 18-Jährige verursachte am Montagmittag gegen 13.25 Uhr einen Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von rund 16.000 Euro entstand. Um einem Fahrzeug das Ausparken zu ermöglichen, hielt ein 73-Jähriger seinen Pkw VW auf der Gmünder Straße an. Auch ein ebenfalls 73-Jähriger der mit seinem Pkw Mitsubishi hinter dem VW fuhr, hielt an. Die 18-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem VW Golf auf den Mitsubishi auf, wobei dieser gegen den VW geschoben wurde. Alle drei Fahrzeuglenker blieben bei dem Unfall unverletzt.

