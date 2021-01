Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Pkw-Aufbruch

Freiburg (ots)

Am Montag, 18.01.2021, zwischen 16.45 Uhr und 17.00 Uhr wurde in Friedlingen ein Pkw Hyundai aufgebrochen, indem eine Fahrzeugscheibe eingeschlagen wurde. Aus dem Pkw wurde eine schwarze Damenhandtasche entwendet, welche hinter dem Fahrersitz lag. In der Handtasche befanden sich Bargeld, Bankkarten sowie Ausweisdokumente. Der Diebstahlschaden wird auf 250 EUR geschätzt.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 07621 / 176-351

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell