Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eimeldingen: versuchter Diebstahl aus Pkw - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Montag, 18.01.2021, gegen 16.15 Uhr brachte eine Frau auf einem Parkplatz eines Einkaufmarktes ihre Einkaufswagen zurück. In dieser kurzen Zeit sollen zwei Männer die nicht verschlossene Tür ihres Pkw geöffnet und sich an ihrem Rucksack zu schaffen gemacht haben. Die zwei Männer wurden von der Frau gestört und entfernten sich von der Örtlichkeit. Aus dem Pkw wurde nichts entwendet.

Die beiden Männer sollen 180 Zentimeter groß sein. Einer der Männer soll eine dunkelblaue Jacke mit einem Fellkragen getragen haben.

Das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621 9797-0 sucht Zeugen.

