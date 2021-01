Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Ortseingangsschild "gefunden"

AhausAhaus (ots)

Das Ortseingangsschild mit der Aufschrift "Wessum" hätten sie auf der Straße liegend gefunden, gaben zwei 16-Jährige in der Silvesternacht an. Polizeibeamte kontrollierten die Radfahrer gegen 03.00 Uhr auf der Fuistingstraße in Ahaus. Neben den Radfahrern lag das Schild mit Jacken abgedeckt im Gebüsch. Auf die Frage, was sie mit dem Schild vorhätten, gaben die Jugendlichen an, es bei der Polizei Legden abgeben zu wollen. Die Beamten glaubten den Ausführungen nicht. Ohne Verkehrszeichen setzen die Radfahrer, auf die nun ein Strafverfahren wartet, ihre Fahrt fort. Wo das nun sichergestellte Schild stand, ist noch unklar. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

