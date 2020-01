Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim - Arbeitsunfall

Sinzheim (ots)

Nach einem Arbeitsunfall in der Industriestraße musste ein 28 Jahre alter Mann am Dienstagmorgen in ein Krankenhaus in Baden-Baden gebracht werden. Nach bisherigen Feststellungen wollte der 28-Jährige kurz nach 8:30 Uhr ein Metallteil aus einer Hängevorrichtung herausheben. Hierbei rutschte ihm das Metallteil aus der Hand und fiel ihm ohne Fremdverschulden auf den Kopf. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben die Ermittlungen aufgenommen.

