Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Glück im Unglück

Mann springt vom Bahnsteig in den Gleisbereich

Bild-Infos

Download

MünchenMünchen (ots)

Am Sonntagnachmittag (27. Dezember) sprang ein 56-Jähriger am S-Bahnhaltepunkt Karlsplatz (Stachus) vom Bahnsteig in den Gleisbereich. Er konnte unverletzt aus dem Gefahrenbereich geborgen werden.

Gegen 14:15 Uhr sprang der Mann aus Oberschleißheim plötzlich von der Bahnsteigkante auf die Gleise. Bei der Einfahrt einer S-Bahn versuchte er den Gleisbereich wieder zu verlassen, was ihm jedoch nicht rechtzeitig gelang. Glücklicherweise konnte er sich rechtzeitig in den Sicherheitsbereich unter der Bahnsteigkante begeben, sodass er unverletzt blieb. Drei Zeugen halfen ihm im Anschluss wieder zurück auf den Bahnsteig. Durch die eingeleitete Schnellbremsung der S-Bahn wurden keine Reisenden verletzt. Es kam zu erheblichen bahnbetrieblichen Auswirkungen im Münchner S-Bahnverkehr.

Weshalb sich der Mann in Lebensgefahr begab, ist derzeit noch nicht abschließend geklärt. Die Bundespolizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr.

Rückfragen bitte an:

Sina Dietsch

Pressestelle

Telefon: 089 515550-224

E-Mail: presse.muenchen@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de



Die Bundespolizei untersteht mit ihren rund 40.000 Mitarbeiterinnen

und Mitarbeitern dem Bundesministerium des Innern. Ihre polizeilichen

Aufgaben umfassen insbesondere den grenzpolizeilichen Schutz des

Bundesgebietes und die Bekämpfung der grenzüberschreitenden

Kriminalität, die Gefahrenabwehr im Bereich der Bahnanlagen des

Bundes und die Sicherheit der Bahnreisenden, Luftsicherheitsaufgaben

zum Schutz vor Angriffen auf die Sicherheit des zivilen Luftverkehrs

sowie den Schutz von Bundesorganen. Weitere Informationen erhalten

Sie unter www.bundespolizei.de oder unter oben genannter

Kontaktadresse.



Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell