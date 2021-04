Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Brand einer Papiertonne greift auf Gebäude über - Diebstahl von Müllcontainern - Sachbeschädigung - Unfallflucht - Sonstiges

Aalen (ots)

Lauchheim: Brand einer Papiertonne greift auf Gebäude über

Zunächst wurde der Polizei gegen 13 Uhr ein Heckenbrand in der Hauptstraße gemeldet. Vor Ort stellte sich jedoch heraus, dass zunächst eine Papiertonne aus bislang unbekannter Ursache in Brand geriet. Von dieser griff das Feuer auf eine Hecke und letztendlich auf ein danebenstehendes Gebäude über. Am Gebäude selbst brannte eine Balkonüberdachung und ein kleiner Teil des Daches. Durch die Feuerwehren aus Bopfingen und Lauchheim, die mit 9 Fahrzeugen und 41 Wehrleuten vor Ort waren, konnte des Feuer gegen 13:50 Uhr gelöscht werden. Verletzt wurde niemand, so dass eine vor Ort anwesende Besatzung eines Rettungswagens nicht tätig werden musste. Der entstandene Schaden wird auf etwa 60.000 Euro geschätzt.

Aalen: Diebstahl von Müllcontainern

Am vergangenen Dienstag wurden im Südlichen Stadtgraben zwei Müllcontainer entwendet, welche zum Zwecke der Leerung an die Straße gestellt wurden. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib der Container nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5240 entgegen.

Jagstzell: Sachbeschädigung

In der Straße An der Jagstbrücke wurde über das Wochenende eine Baustellenabsicherung in die Jagst geworfen und zusätzlich dort gelagertes Glasfaserkabel auf der Straße ausgerollt. Hinweise in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961 / 9300 entgegen.

Ellwangen: Unfallflucht

Zwischen Freitagabend, 18:30 Uhr und Samstagnachmittag, 16.15 Uhr, wurde in der Aalener Straße, auf dem Parkplatz vor der Postfiliale, ein Mercedes-Benz von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbittet das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961 / 9300

Schwäbisch Gmünd: Unfall auf Parkplatz

Zu einem Unfall mit einem Sachschaden in Höhe von etwa 14.000 Euro kam es am Dienstag um kurz vor 10 Uhr auf einem Kundenparkplatz in der Baldungsstraße. Ein 25-jähriger Fahrer eines VW Golf fuhr aus Unachtsamkeit auf einen stehenden BMW auf. Der Golf musste anschließend abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell