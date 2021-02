Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210201.6 Itzehoe: Verdacht der Drogenfahrt

Itzehoe (ots)

Am Sonntagmorgen hat eine Streife in Itzehoe einen Autofahrer kontrolliert, der vermutlich unter dem Einfluss von Rauschmitteln stand. Er musste sich einer Blutprobenentnahme stellen.

Gegen 10.15 Uhr fiel den Beamten ein Golf auf, der mit überhöhter Geschwindigkeit die Lindenstraße in Richtung Innenstadt befuhr. Sie entschlossen sich zu einer Verkehrskontrolle und folgten dem Auto bis auf ein Tankstellengelände. Der Fahrzeugführer besaß auffällig glasig-wässrige Bindehäute, was auf einen möglichen Konsum von Rauschmitteln hindeutete. Ein daraufhin absolvierter Atemalkoholtest verlief negativ. Der Test der Pupillenreaktion des Dithmarschers allerdings ließ auf die vorangegangene Einnahme von Betäubungsmitteln schließen, einen Drogenvortest lehnte der Betroffene jedoch ab. Aus diesem Grund ordneten die Polizisten die Entnahme einer Blutprobe an und untersagten dem 24-Jährigen erst einmal das Führen eines Kraftfahrzeugs für die nächsten 24 Stunden. Zudem fertigten die Einsatzkräfte eine Ordnungswidrigkeit-Anzeige.

Merle Neufeld

