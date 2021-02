Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210201.5 Glückstadt: Zigarettenautomat aufgebrochen

Glückstadt (ots)

Am vergangenen Freitag hat ein Zeuge der Polizei einen aufgebrochenen Zigarettenautomaten in Glückstadt gemeldet. Hinweise auf die Täter gibt es bisher keine, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Um 11.45 Uhr nahm eine Streife nach einem Hinweis einen Zigarettenautomaten in der Straße Im Pling in Augenschein. Den hatten Unbekannte offensichtlich aufgehebelt, um an den Inhalt zu gelangen. Ob sie etwas entwendeten - Bargeld oder Tabakwaren - war vor Ort nicht feststellbar. Die genaue Schadenshöhe ist daher noch unklar.

Zeugen, die Hinweise auf die Automatenknacker geben können, sollten sich an die Polizei in Glückstadt unter der Telefonnummer 04124 / 30110 wenden.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell