POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Durchsuchungsmaßnahmen in Asylbewerberunterkünften wegen Verstößen gegen das BtMG, dubioses Haustürgeschäft & Feuerwehreinsätze

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Aalen: Durchsuchungsmaßnahmen in Asylbewerberunterkünften wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz

Umfangreiche Ermittlungen der Kriminalpolizei Waiblingen in der Rauschgiftszene führten zu mehreren Ermittlungsverfahren gegen Asylbewerber, die in Asylbewerberunterkünften in den Landkreisen Rems-Murr und Ostalb sowie in Stuttgart und Leonberg untergebracht sind bzw. sich dort aufhalten. Am Dienstag wurden mehrere Durchsuchungs- bzw. Haftbefehlsbeschlüsse, die das Amtsgericht Stuttgart auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart erlassen hatte, in Unterkünften in Waiblingen-Neustadt, Schwaikheim, Fellbach, Lorch, Stuttgart und Leonberg vollstreckt. Hierbei konnten sieben Beschuldigte angetroffen werden, gegen fünf Beschuldigte wurde ein vorliegender Haftbefehl wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln vollstreckt. Zudem wurden Betäubungsmittel und weitere Beweismittel sowie ein entwendetes Fahrrad aufgefunden. Vier der fünf Personen, gegen die ein Haftbefehl vorlag, wurden einem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt, der die Haftbefehle gegen einen somalischen und drei gambische Staatsangehörige in Vollzug setzte. Sie wurden anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert, wobei es noch zu Widerstandshandlungen durch einen der Tatverdächtigen kam. Eine festgenommene Person musste wegen einer vorliegenden Erkrankung in eine Klinik eingeliefert werden. Die Rauschgiftermittler des Polizeipräsidiums Aalen wurden von Kräften des Polizeipräsidiums Einsatz unterstützt.

Fellbach: Dubioses Haustürgeschäft - Zeugen gesucht

Bereits Anfang März wurde eine 80 Jahre alte Frau aus Fellbach an ihrem Wohnort von einem Verkäufer aufgesucht, der ihr einen angeblich hochwertigen Nachdruck einer mittelalterlichen Bibel zum Kauf anpries. Schlussendlich einigte sich die Seniorin mit dem Händler auf einen Verkaufspreis von über 13.000 Euro. Tatsächlich scheiterte allerdings die Bezahlung des Kaufpreises, sodass der alten Dame kein finanzieller Schaden entstand. Angehörige der Dame erstatteten im Nachgang Anzeige beim Fellbacher Polizeirevier. Dieses hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft derzeit, ob im vorliegenden Fall eine Straftat vorliegen könnte. Das Polizeirevier Fellbach sucht nun weitere Personen, die in ähnlicher Art und Weise kontaktiert und zum Kauf eines angeblich wertvollen Buches aufgefordert wurden. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711 57720 zu melden.

Welzheim: Feuerwehreinsatz

Aufgrund eines Kaminbrandes musste die Freiwillige Feuerwehr Welzheim am Mittwochmorgen gegen 8:15 Uhr in die Bahnhofstraße ausrücken. Die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften vor Ort kam, hatte die Lage schnell unter Kontrolle, im Anschluss wurden die Glanzrußrückstände im Kamin durch einen Schornsteinfeger entfernt.

Auenwald: Flächenbrand

Die örtliche Feuerwehr war am Mittwoch gegen 12.45 Uhr wegen eines Flächenbrandes mit drei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften im Löscheinsatz. Im Gewann Kelterwiesen, das sich in Verlängerung der Silcherstraße befindet, brannte im Bereich eines dortigen Hochwasserrückhaltebeckens eine Böschung auf einer Fläche von ca. 10 x 20 Metern. Ein Schaden entstand vermutlich nicht. Die Brandursache ist unklar. Hinweise dazu nimmt die Polizei in Weissach im Tal unter Tel. 07191/35260 entgegen.

