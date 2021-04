Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Autofahrer unter Drogeneinwirkung - Einbruch - Brand eines Obstbaumes - Unfall

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Murrhardt/Oppenweiler: Autofahrer unter Drogeneinwirkung

Gleich zwei Mal mussten am Mittwochnachmittag Beamte des Polizeireviers Backnang Autofahrern die Weiterfahrt untersagen, nachdem sich jeweils konkrete Verdachtsmomente auf eine akute Drogenbeeinflussung ergeben hatten. Zunächst wurde im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Fornsbacher Straße in Murrhardt ein 51-jähriger VW - Fahrer kontrolliert. Gegen 17.30 Uhr wurde noch in der Hauptstraße in Oppenweiler eine 21-jährigen Autofahrern zu einer allgemeinen Kontrolle angehalten. Da beide vermutlich unter Drogeneinwirkung standen, wurde ihnen von der Polizei eine Weiterfahrt untersagt. Zur Feststellung ihrer Fahrtauglichkeit wurden Blutuntersuchungen veranlasst. Den beiden drohen nun Führerscheinrechtliche Konsequenzen sowie entsprechende Anzeigen.

Backnang: Vorfahrt missachtet

Eine 51-jährige Fahrradfahrerin bog am Mittwoch gegen 11 Uhr von der Marktstraße kommend in die Straße Am Schillerplatz ein, ohne auf die Vorfahrtsregelung zu achten. Sie stieß mit einem Ford Transit zusammen, dessen Fahrer den Unfall nicht mehr vermeiden konnte. Die Fahrradfahrerin wurde beim Zusammenstoß leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 1000 Euro.

Fellbach: Auto beschädigt

Ein Unbekannter beschädigte mutwillig einen Pkw Seat, der in der Ingeborg-Bachmann-Straße geparkt war. An dem Fahrzeug wurde die Lackierung auf der rechten Fahrzeugseite erheblich eingeritzt, sodass nun Reparaturkosten in Höhe von ca. 1500 Euro zu erwarten sind. Hinweise zum Tatgeschehen, das sich zwischen Sonntagabend und Montagmorgen ereignete, wird von der Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 erbeten.

Fellbach: E-Bike entwendet

Aus einem Gebäude in der Gerhart-Hauptmann-Straße wurde zwischen Montagabend und Dienstagnachmittag ein E-Bike im Wert von ca. 5000 Euro entwendet. Das Rad war im Treppenhaus abgestellt und mit einem Schloss gegen Diebstahl gesichert. Bei dem Rad handelte es sich um ein oliv-graues Rad der Marke Trek, Typ Rail 5. Wer weitere Hinweise zur Tat oder Verbleib des Rades geben kann, sollte sich bitte mit der Fellbacher Polizei unter Tel. 0711/57720 in Verbindung treten.

Schorndorf: Wohnungseinbruch

Zwischen Dienstag und Mittwoch brachen bisher unbekannte Diebe in eine Wohnung in der Lutherstraße ein und durchsuchten diese nach Diebesgut. Ob aus der Wohnung tatsächlich etwas entwendet wurde, ist bislang noch unbekannt. Zeugen, die im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181 2040 mit dem Polizeirevier Schorndorf in Verbindung zu setzen.

Schorndorf: Baum in Brand gesetzt - Zeugen gesucht

Am Mittwochabend gegen 18:30 Uhr bemerkten Zeugen im Holzbergweg nahe der Aussichtsplattform Grafenberg einen brennenden Obstbaum und verständigten die Feuerwehr. Die Freiwillige Feuerwehr kam mit sechs Einsatzkräften vor Ort und löschte das Feuer, allerdings musste der Baum aufgrund von Glutnestern im Stamm gefällt werden. Derzeit wird davon ausgegangen, dass der Baum vorsätzlich in Brand gesetzt wurde. Das Polizeirevier Schorndorf sucht daher Zeugen, die Hinweise auf einen möglichen Täter geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181 2040 beim Revier zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell