Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Alkoholisiert Schlangenlinien gefahren

SPEYER (ots)

Einen Schlangenlinienfahrenden PKW stellte am Montagmorgen gegen 10:45 Uhr ein 27-jähriger Verkehrsteilnehmer auf der B9 aus Richtung Germersheim fest. Da der Fahrer des PKW im Bereich Speyer mehrfach über die Mittellinie fuhr, folgte ihm der Zeuge über die Anschlussstelle Speyer Zentrum bis letztendlich in die Paul-Egell-Straße. Dank des aufmerksamen Zeugen konnte dort der 36-Jährige Schlangenlinienfahrer einer Polizeikontrolle unterzogen werden. Der Mann war alkoholisiert und hatte einen Wert von über 1 Promille. Sein Führerschein wurde in der Folge sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Zu einer Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer kam es glücklicherweise nicht.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell