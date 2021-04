Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Brand eines Hochsitzes

Frankenthal (ots)

Durch einen Verkehrsteilnehmer wurde am 19.04.2021, gegen 13.30 Uhr, Rauchentwicklung auf einem Feld neben der B9 in Fahrtrichtung Frankenthal gemeldet. Durch die eingesetzte Streife konnte dann auf einem Feld, parallel zur B9, etwa in Höhe der Ausfahrt Frankenthal-Süd, ein brennender Hochsitz festgestellt werden. Durch die ebenfalls eingesetzte Feuerwehr Frankenthal konnte der Hochsitzgelöscht werden, wurde jedoch durch den Brand komplett zerstört. Nach derzeitigem Ermittlungstand wird von Brandstiftung ausgegangen. Die Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

