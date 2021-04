Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Altrip) Fahrradfahrer flüchtet vor Polizeikontrolle

Altrip (ots)

Am Sonntag, 18.04.2021, gegen 22:15 Uhr, sollte ein circa 30 bis 40 Jahre alter Fahrer eines schwarzen Fahrrades ohne Licht, bekleidet mit einem schwarzen Oberteil und einer grauen Hose, einer Kontrolle unterzogen werden. Mit den Worten "dies hättet ihr wohl gerne" flüchtete er im Bereich der Maxburgstraße und der Straße Am Horren. Während der Verfolgung konnte der Radfahrer zeitweise wieder gesichtet werden, konnte sich dann jedoch wieder unter anderem durch die Nutzung von schmalen Gassen und Waldwegen der Polizeikontrolle entziehen. Da er den Beamten bei der Flucht auch noch den Mittelfinger zeigte, wurde ein Strafverfahren wegen Beleidigung eingeleitet. Hinweise nimmt die Polizei Schifferstadt unter Tel. 06235 / 495-0 oder per Email an pischifferstadt@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell