Polizei Mettmann

POL-ME: Leergutdiebstahl dank aufmerksamer Zeugen verhindert - Täter von Polizei festgenommen - Hilden - 2103063

Mettmann (ots)

Aufmerksame Zeugen haben in der Nacht zu Freitag (12. März 2021) beobachtet, wie mehrere Personen Leergut vom Hof eines Getränkemarktes an der Herderstraße in Hilden entwendeten. Sie informierten die Polizei, die die flüchtigen Diebe im Rahmen einer Nahbereichsfahndung stellen konnten.

Das war geschehen:

Gegen 03:00 Uhr bemerkten Anwohner der Herderstraße in Hilden verdächtige Geräusche. Sie beobachteten mehrere Personen, die Leergut vom Hof eines angrenzenden Getränkemarktes entwendeten und in einem bereitgestellten Mercedes Benz verstauten. Ein 34-jähriger Zeuge sprach die Diebe an, woraufhin diese mit einem Teil der Tatbeute flüchteten. Obwohl die Täter zur Verschleierung ihrer Identität das vordere Fahrzeugkennzeichen entfernt hatten, konnten die Zeugen das am Heck abgelesene Kennzeichen entziffern und dies, mitsamt einer guten Täterbeschreibung, der Polizei benennen.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnte der Mercedes Benz E280 an der Einmündung Zelterstraße / Richard-Wagner-Straße gestoppt werden. Der Fahrzeugführer, ein 22-jähriger Hildener, und seine Beifahrerin, eine 17-Jährige, wurden vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache Hilden gebracht. Im Rahmen der Sachverhaltsklärung ergaben sich Anhaltspunkte, dass der Fahrzeugführer den Mercedes Benz unter dem Einfluss von Drogen geführt hatte. Zur weiteren Beweisführung wurde die ärztliche Entnahme einer Blutprobe bei dem polizeilich bereits in Erscheinung getretenen 22-Jährigen angeordnet und durchgeführt.

Im Rahmen weiterer Ermittlungen konnten die Beamten, auf Hinweis des geständigen 22-Jährigen, weiteres Leergut im Nahbereich auffinden und sicherstellen. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf circa 50 Euro.

Gegen den 22-Jährigen und seine 17-jährige Mittäterin wurde ein Strafverfahren wegen Einbruchdiebstahl eingeleitet. Der junge Mann muss sich des Weiteren wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Drogen verantworten. Beide Tatverdächtige wurden anschließend von der Polizeiwache entlassen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen, auch zur Klärung weiterer Tatverdächtiger, übernommen. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Tatgeschehen sowie zu den derzeit noch unbekannten Mittätern tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Hilden, Telefon 02103 / 898 6410, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell