Polizei Mettmann

POL-ME: Verwirrter Mann belästigt 26-Jährige und leistet Widerstand - Mettmann 2103062

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Ein augenscheinlich verwirrter 43-jähriger Mann hat am Donnerstagmorgen eine 26-Jährige und ihr Kleinkind auf der Laubacher Straße in Mettmann belästigt. Der polizeibekannte Mann widersetzte sich den hinzugezogenen Beamten und wurde hierbei verletzt. Nach einer erstmedizinischen Versorgung wurde er in eine stationäre psychiatrische Einrichtung gebracht.

Das war geschehen:

Gegen 09:40 Uhr meldeten Zeugen einen augenscheinlich verwirrten Mann, welcher versucht hatte, auf der Laubacher Straße einen Linienbus zu stoppen. Zuvor hatte der Mann eine 26-jährige Frau mit ihrem Kleinkind belästigt. Ein unbeteiligter Passant war der Frau zu Hilfe geeilt und hatte anschließend die Polizei gerufen.

Bei Eintreffen der hinzugezogenen Polizeibeamten widersetzte sich der Mann unmittelbar den polizeilichen Anweisungen. Im Rahmen einer Ingewahrsamnahme wurde der polizeibekannte 43-Jährige verletzt. Ein hinzugezogener Rettungswagen versorgte den Mann erstmedizinisch und brachte ihn anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus. Auf Anordnung des Ordnungsamtes wurde der augenscheinlich stark Verwirrte in eine stationäre psychiatrische Einrichtung überwiesen.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Widerstand sowie wegen Nötigung gegen den 43-Jährigen ein. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Tatgeschehen tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Mettmann, Telefon 02104 / 982 6250, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell