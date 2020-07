Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Oldenburg: Vandalismus auf dem Friedhof in Schönemoor +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Ein Angehöriger der Kirchengemeinde Schönemoor hat am Dienstag, 30. Juni 2020, Strafanzeige bei der Polizei erstattet.

In der Zeit von Freitag, 26. Juni 2020, 12:00 Uhr, bis Dienstag, 30. Juni 2020, 08:00 Uhr, wurden auf dem Friedhof an der Schönemoorer Dorfstraße in Schönemoor mehrere Grabstellen beschädigt. Die bislang noch unbekannten Täter rissen Pflanzen heraus und zerstörten aufgestellte Skulpturen.

Die Höhe des entstandenen Schadens kann noch nicht beziffert werden, da auch die genaue Anzahl der beschädigten Gräber noch nicht bekannt ist. Aufgrund der emotionalen Bindung wird sich der ideelle Wert aber im unermesslichen Bereich befinden.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Störung der Totenruhe aufgenommen und bittet um Hinweise von Zeugen. Ebenso werden die noch unbekannten Angehörigen gebeten, sich unter 04223/3002 mit der Polizei in Bookholzberg in Verbindung zu setzen (730491).

