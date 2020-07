Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Diebstahl aus Transporter in Delmenhorst +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der vergangenen Nacht einen Transporter aufgebrochen, der in der Lessingstraße, zwischen Kleistweg und Andersenstraße, in Delmenhorst abgestellt war.

Dazu brachen sie in der Zeit von Dienstag, 30. Juni 2020, 20:00 Uhr, bis Mittwoch, 01. Juli 2020, 06:30 Uhr, zunächst eine mit Schlössern gesicherte Kiste auf, die sich auf der offenen Ladefläche befand. Im Anschluss brachen sie eine Tür des Transporters auf und konnten so auf den Innenraum zugreifen. Es wurden diverse Werkzeuge im Wert von mindestens 1.000 Euro entwendet.

Wer verdächtige Personen in der Nähe des Transporters gesehen hat, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen (732699).

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell