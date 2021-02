Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Autoscheibe eingeschlagen - Geldbeutel weg

Kaiserslautern (ots)

Diebe haben sich in Hohenecken an einem Auto zu schaffen gemacht. Im Ahornweg schlugen sie an einem Pkw eine Seitenscheibe ein. Das Fahrzeug parkte zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen in einer Garage, diese stand offen. Aus dem Wagen stahlen die Täter den Geldbeutel mitsamt Bankkarte und Ausweispapieren. Als die Geschädigte den Pkw-Aufbruch feststellte, ließ sie die Bankkarte umgehend sperren. Sie erstattete bei der Polizei eine Anzeige. Die Beamten ermitteln wegen des Diebstahls und bitten um Hinweise: Wem sind zwischen Sonntag und Montag Personen in Hohenecken aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2620 entgegen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell