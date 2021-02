Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Scheibe eingeschlagen - Tasche geklaut

Kaiserslautern (ots)

Mehr Sachschaden als Beute haben unbekannte Täter am Wochenende in einer Tiefgarage in der Raabengasse gemacht. Am Sonntagnachmittag fiel einem Autobesitzer auf, dass an seinem BMW eine Scheibe eingeschlagen wurde. Eine erste Überprüfung ergab, dass die Unbekannten sich eine Handtasche gekrallt haben, die auf dem Rücksitz abgelegt war. Zusammen mit der Tasche erbeuteten die Diebe einen Geldbeutel, in dem sich ein geringer Bargeldbetrag und ein Personalausweis befanden.

Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Die Tatzeit liegt zwischen Freitagabend, 23.10 Uhr, und Sonntagnachmittag, 14 Uhr. Zeugen, denen in dieser Zeit verdächtige Personen in der Tiefgarage oder der Umgebung aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 / 369 - 2620 mit der Kripo in Verbindung zu setzen. |cri

