Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Garagenbrand auf Vereinsgelände

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache ist es am Sonntag in Weilerbach zu einem Garagenbrand gekommen. Das Feuer war in der Garage auf einem Vereinsgelände "In der Nasserde" ausgebrochen. Es konnte von der Feuerwehr gelöscht werden, bevor es zu einem größeren Sachschaden kam.

Der Schaden wird auf 1.500 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Die Polizei sucht Zeugen, die am Sonntagnachmittag rund um das Vereinsgelände irgendeine Beobachtung gemacht haben, und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2620. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell