Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Trunkenheitsfahrten verhindert

Kaiserslautern (ots)

Mehrere Trunkenheitsfahrten hat die Polizei am Sonntag im Stadtgebiet verhindert.

Gegen 3:30 Uhr wurde eine Streife in der Königstraße auf einen Mann, aufmerksam der sehr unsicher auf einem Parkplatz umherlief. Bei der Kontrolle des 40-Jährigen, gab dieser an Alkohol konsumiert zu haben. Er sei jedoch nicht mit seinem Fahrrad gefahren, dass einige Meter weiter abgeschlossen stand. Da der Mann nicht in der Lage war, einen Atemalkoholtest durchzuführen. Wurden ihm die Fahrt mit seinem Fahrrad untersagt. Der Schlüssel seines Fahrradschlosses wurde ihm präventiv abgenommen. Diesen kann er sich nüchtern wieder abholen.

Gegen 10:45 Uhr hielt eine Streife einen Fahrradfahrer in der Maxstraße an. Auf seine drogentypischen Ausfallerscheinungen angesprochen, gab der Mann zu Drogen zu konsumieren. Ihm wurde die Weiterfahrt auf dem Fahrrad untersagt.

Ein paar Stunden später wurden Polizeibeamte in der Zollamtstraße auf einen Mann aufmerksam, der gerade einen E-Scooter aktivieren wollte. Auch bei ihm wurden drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt. Er durfte ebenfalls zu Fuß nach Hause gehen. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell