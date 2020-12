Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Rohrbach: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Rohrbach

In der St.-Peter-Straße ereignete sich im Zeitraum zwischen Montagabend und Mittwochmorgen ein Verkehrsunfall. Dabei beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen geparkten Ford Ranger und flüchtete anschließend. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro.

Zeugen, die Hinweise zum Unfall und/oder zu dem flüchtigen Fahrzeug und dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Süd unter 06221/3418-0 in Verbindung zu setzen.

