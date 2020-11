Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Damenfahrrad aus Garage gestohlen

ErkelenzErkelenz (ots)

Am Mennekrather Kirchweg drang eine unbekannte Person in einen Pkw ein, der auf einer Einfahrt parkte. Aus einer Ablage stahl er einen Funksender des Garagentores. Auch dieses öffnete er und stahl daraus ein Damenrad. Die Tat wurde am 16. November (Montag) zwischen 3.45 Uhr und 4 Uhr begangen und durch eine Videokamera aufgezeichnet.

