Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Industriegebäude

Heinsberg-OberbruchHeinsberg-Oberbruch (ots)

In der Nacht zu Dienstag, 17. November, gegen 3 Uhr, brach ein unbekannter Mann in ein Gebäude des Industrieparks an der Boos-Fremery-Straße ein. Er durchsuchte das Gebäude und öffnete mehrere Türen, bis er schließlich entdeckt wurde. Er konnte unerkannt, aber ohne Beute flüchten. Der Täter wurde als zirka 30 bis 35 Jahre alt beschrieben. Er hatte eine schlanke Statur und kurze blonde Haare. Er war mit einer dunklen Hose und einer blauen Winterjacke bekleidet.

