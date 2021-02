Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Spülmaschine fängt Feuer

Kaiserslautern (ots)

Wegen einer defekten Spülmaschine brannte es am Sonntagvormittag in einer Wohnung in der Trippstadter Straße.

Durch die Brandmelder wurden alle Bewohner des Mehrfamilienhauses frühzeitig aufmerksam, konnten das Haus verlassen und die Rettungskräfte informieren. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand zeitnah. Der hinzugerufene Rettungsdienst untersuchte die Bewohner vorsorglich. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei geht von einem technischen Defekt der Spülmaschine aus. Der Schaden dürfte mehrere tausend Euro betragen. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell