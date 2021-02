Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Demonstrationsfahrt mit Traktoren in der Innenstadt

Kaiserslautern (ots)

Am Dienstag um 11 Uhr findet eine "Traktor"-Demonstration in Kaiserslautern statt. Die Teilnehmer starten ihre Demonstrationsfahrt an der Von-Miller-Straße und ziehen über den Opelkreisel und Pariser Straße in die Innenstadt. Über die Mainzer Straße, Hilgardring geht es zurück zur Lauterstraße. Das Ende der Fahrt wird die Merkurstraße sein. Es kann daher im Bereich der Hauptverkehrswege und der Innenstadt zu Verzögerungen im Straßenverkehr kommen. |elz

