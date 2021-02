Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auto geknackt - Handyzubehör weg

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben am Wochenende in der Tannenstraße ein Auto geknackt. Zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag machten sich die Diebe an dem Wagen zu schaffen. Aus dem Audi A5 stahlen sie das Zubehör für ein Smartphone. Wie die Diebe es anstellten, das Fahrzeug zu öffnen ist nicht geklärt. Die Polizei sicherte Spuren und ermittelt wegen des Pkw-Aufbruchs. Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

