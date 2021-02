Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebe sehen es auf Auto-Katalysator ab

Sembach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

In der Nacht zum Montag haben sich Diebe in der Kirchstraße an einem grauen Volvo zu schaffen gemacht. Die Unbekannten sahen es auf den Katalysator des Wagens ab. Während sie das Fahrzeugteil abmontierten, wurden die Verdächtigen von einer Anwohnerin gestört. Sie gaben Fersengeld. Ihre Beute ließen sie zurück. Die Männer rannten in Richtung Ortsmitte davon. Sie waren dunkel gekleidet und trugen Jacken mit Kapuzen dran. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise: Wer hat zwischen 23 Uhr und 1 Uhr Verdächtiges beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

