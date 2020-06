Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: In Wohnhaus eingedrungen - Dieb entwendet Bargeld

Alsheim (ots)

Ein bislang unbekannter Täter betrat am gestrigen Montag, gegen 23:15 Uhr, den Innenhof eines Anwesens in der Bachstraße durch das geschlossene aber nicht verschlossene Hoftor. Während sich die Hauseigentümerin im Obergeschoss aufhielt, betrat der Eindringling die Küche im Erdgeschoss des Hauses. Dort entnahm er aus einer Geldbörse einen niedrigen dreistelligen Geldbetrag, diverse Ausweispapiere und EC-Karten. Als er das Anwesen wieder verlassen traf er auf die zwischenzeitlich aufmerksam gewordene Geschädigte. Dieses stellte sich dem Täter noch in den Weg, konnte ihn jedoch nicht an seiner Flucht hindern. Vermutlich rannte er nach der Tat in Richtung Bahnhof Alsheim davon. Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen fehlt von dem Flüchtigen jede Spur. Er wird als "indisch aussehend", ca. 25-30 Jahre alt, mit kurzen schwarzen Haaren beschrieben. Bekleidet war er mit einem beigefarbenen Wollpullover. Hinweise nimmt die Polizei Worms unter der Rufnummer 06241-8520 entgegen.

