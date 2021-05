Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unbekannte schrauben Schließvorrichtung eines Containers am Schnelltestzentrum ab

Olpe (ots)

In der Nacht von Montag (3. Mai, 18.15) auf Dienstag (4. Mai, 8 Uhr) haben Unbekannte die Schließvorrichtungen zweier Container eines Schnelltestzentrums in der Straße "Olper Hütte" in Olpe abgeschraubt. Zudem entwendeten die Täter einen Schlüssel zu einem Lagerhaus. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

