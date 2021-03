Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Rangelei mit PTB-Waffe

Recklinghausen (ots)

Am Samstagabend kam es, gegen 20 Uhr, nach einem verbalen Streit zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 29-Jährigen und einem 43-Jährigen an der Ecke Dresdener Straße/ Leipziger Straße. Beide Männer wohnen in Castrop-Rauxel. Während der Rangelei zog der 29-Jährige eine mitgeführte PTB-Waffe und schoss einmal in die Luft. Die hinzugerufene Polizei stellte vor Ort die PTB-Waffe, Munition und auch den Waffenschein sicher. Verletzt wurde niemand. Eine Strafanzeige wurde gefertigt. Die Ermittlungen dauern an.

